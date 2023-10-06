Завозят 'зубы дракона' и роют окопы: россияне начали строить защитные сооружения под Феодосией. Фото

Захватчики активно начали строительство оборонительных сооружений на побережье Крыма, который в данный момент находится под оккупацией. В частности, вблизи города Феодосия начали размещать "зубы дракона" и проводить работы по созданию блиндажей.

Об этом сообщает мониторинговая группа "АТЕШ". Военнослужащие РФ хорошо охраняют линию обороны, там также есть две вышки с часовыми.

На доступных фотографиях видно, что российские военные приступили к строительству оборонительных сооружений вблизи Феодосии, вдоль трассы Е97, направляющейся в сторону Керчи. В этом районе они разместили "зубы дракона" с одной стороны дороги и создали две линии обороны с другой стороны:

первая состоит из одних окопов;

вторая, расположенная через 5 км в сторону Керчи, состоит из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.

Военнослужащие РФ хорошо охраняют линию обороны, там также есть две вышки с часовыми.

"Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс, все оборонные сооружения направлены в сторону Керчи. Они настолько не уверены в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда", – пишет "АТЕШ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в военной разведке рассказали, что спецназовцы ГУР десантировались на полуострове и нанесли удары по врагу. В ходе ожесточенного боя, завязавшегося между украинскими воинами и российскими оккупантами, враг понес значительные потери убитыми и ранеными.

К сожалению, потери есть и среди украинских героев. Их в ГУР назвали "несоизмеримыми" с потерями захватчиков, однако жизнь каждого украинского воина бесценна.