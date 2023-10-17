'Возможностей у российского флота становится меньше': в ГУР прокомментировали вывод кораблей РФ из Крыма

После того, как оккупационные российские войска России начали перебрасывать корабли из захваченного Крыма, возможности у Черноморского флота страны-агрессора стали ограниченными. Перемещение суден в Новороссийск (Краснодарский край РФ) происходит уже на протяжении нескольких месяцев.

Об этом сказал Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в эфире национального телемарафона во вторник, 17 октября. По его словам, оккупанты перемещают подлодки, корабли Черноморского флота, а также штабную инфраструктуру.

"Это не тот панический побег, на который все рассчитывали, но уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше", – утверждает Юсов.

Представитель украинской разведки добавил, что у Сил обороны Украины наоборот возможностей становится все больше, и они обязательно будут использованы максимально эффективно.

Ранее стало известно, что страна-агрессор начала прятать свои корабли от ударов ВСУ. Это произошло после ряда успешных атак на российские корабли, совершенные украинскими воинами. Несколько судов Черноморского флота было перемещено из порта в захваченном Севастополе (Крым) в Новороссийск. Так враг пытается оградить их от украинских ударов по российским объектам во временно оккупированном полуострове, считают в Институте изучения войны.

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В частности, недавно россияне переместили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных и несколько малых ракетных кораблей.

Недавно СБУ совместно с ВМС поразили российский корабль "Павел Державин" возле Севастополя. Повреждения получил также буксир, который шел его спасать.

Позже в СБУ раскрыли детали операции по поражению кораблей РФ в Крыму: по данным источников в спецслужбе, для атак использовались дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

А в сентябре россияне потеряли корабль и подлодку, которые находились в сухом доку одного из судоремонтных заводов временно оккупированного Севастополя.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины отодвинули линию фронта в Черном море на 185 км от подконтрольного нам побережья. Ныне корабли РФ почти не курсируют в направлении украинских территориальных вод.

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