В оккупированном Крыму утром слышали звуки взрывов: все подробности

Во временно оккупированном Крыму темным утром 18 октября прогремела серия мощных взрывов, испугавших жителей. Громко было в пределах Евпаторийского мыса и возле Севастополя.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на показания своих подписчиков с полуострова. В то же время сторонники захватчиков жаловались на пролет БПЛА.

"В Евпатории раздался сильный взрыв, разбудивший горожан", – говорилось в первом посте с указанием, что громкие звуки крымчане слышали также в Сакском районе.

Впоследствии там уточнили, что взрыв долинам из поселка Заозерное, расположенного примерно в 10 километрах от Евпатории на северо-западном берегу Каламитского залива.

А позже СМИ окончательно указали местом взрыва село Ромашкино в Сакском районе. Очевидцы также заявили, что он являлся результатом работы российской противовоздушной обороны. В небе они якобы видели след от выпущенной ракеты.

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"Там как раз комплекс ПВО располагается... Кстати, там же в сентябре был уничтожен ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место своего "пэ-вэ-о", – указали авторы канала.

В то же время в пропагандистских пабликах творилась паника, к тому же не только из-за взрыва. Сторонники оккупантов заявили, что их атакует БПЛА. Вместе с тем не исключали, что дрон, который полетел через Евпаторию и мимо Заозерного "восточнее моря" мог быть "своим".

Спустя около часа появились сообщения, что в Бахчисарайском районе слышны взрывы со стороны Севастополя. Очевидцы предположили, что это может быть работа ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 октября громкие взрывы слышали в Севастополе (Крым). Тогда местный гауляйтер заявил, что военные Черноморского флота РФ тренируются с применением "реактивных бомбометов".

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