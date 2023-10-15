В оккупированном Севастополе слышали звуки взрывов

Утром воскресенья, 15 октября, во временно оккупированном Севастополе (Крым) раздалась серия громких взрывов. Эпицентром "хлопков" стал центр города.

На них пожаловались местные жители. Пропагандистские ресурсы сразу начали убеждать, что это работа ПВО, а "власти" заявили об учениях по "бомбометанию".

По словам сторонников оккупантов, в Севастополе утром они слышали звуки ракет.

"Что то очень слышно было, звуки ракет", "Только что слышали громкий выход из центра города, по звуку работа ПВО. Спросите, может учения?", "Звук был одиночный, но очень четкий", "В центре громко", "Серия хлопков, северная", – писали они в чатах.

Со своей стороны так называемый губернатор Севастополя Михаил Розвожаев поспешил заверить жителей, что взрывы в городе – это учения Черноморского флота.

Видео дня

По словам гауляйтера, так военные якобы тренируются применять "реактивные бомбометы" в районе Северного мола.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября украинские морские дроны подбили российский корабель проекта 21631 "Буян-М" во временно оккупированном Севастополе. Перед этим жители тоже жаловались на громкие взрывы, но оккупационные "власти" уверяли, что причин для паники нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!