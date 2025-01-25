Сплошная руина: в сети показали, что оккупанты сделали с Бахмутом. Фото

В сети показали фото разрушенного города Бахмут Донецкой области, который сейчас находится под контролем российских оккупантов. Во время наступления путинской армии, оно подверглось сильным обстрелам и превратилось в руину.

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Соответствующими фотографиями поделился в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский. Когда-то процветающий город после прихода российских освободителей стал похож на населенный пункт из фильмов об апокалипсисе.

"Бывший город Бахмут. Счастливая жизнь после прихода России", – написал Казанский.

На фото видны изуродованные дома, кучи строительного мусора. Только детский велосипед среди развалин напоминает, что здесь раньше жили люди.

Оккупанты захватили Бахмут в мае 2023 года. Битва за него, яростно шла с августа 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пограничник "Доцент" рассказал, как россиянам удалось захватить город Бахмут. По его словам, врагу помогла артиллерия, которой они фактически снесли город с лица земли.

Пограничник Краматорского отряда рассказывал, что в Бахмуте было очень горячо и украинским воинам приходилось сражаться с близких дистанций фактически с глазу на глаз с врагом. Он также добавил, что в захвате Бахмута оккупантам помогла совсем не смелость. Они просто уничтожали все на своем пути и украинским военным пришлось отходить, потому что держать оборону уже было негде.

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