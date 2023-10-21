Сплошные руины и мертвая земля: оккупанты стерли с лица земли Клещиевку. Видео

В сети показали ужасающие кадры из деоккупированного села Клищиевка, расположенного неподалеку от города Бахмут. Оккупанты буквально стерли с лица земли этот населенный пункт, оставив после себя только сплошные руины.

Видео из Клищиевки опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов оккупантов, в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома, только руины и отовсюду покрытая воронками от бомб, мертвая земля.

Теперь село, в котором когда-то бурлила жизнь, скорее напоминает декорации к апокалиптическому фильму.

"Еще одна яркая картина, отражающая то, что оставляет после себя "русский мир". Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все содеянное оккупантом на нашей земле. Но солнце обязательно взойдет! Стоим крепко! Борьба продолжается", – говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск.

Видео дня

Напомним, что Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клищиевка к югу от Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области обострилась ситуация на линии фронта. Местные жители все чаще соглашаются эвакуироваться на более безопасные территории.

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