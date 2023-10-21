На линии фронта Луганщины ситуация обострилась: местные жители постепенно соглашаются на эвакуацию

В Луганской области обострилась ситуация на линии фронта. Местные жители все чаще соглашаются эвакуироваться на более безопасные территории.

В частности, накануне из села Новолюбовка вывезли 4 человека: 49-ти, 35-ти, 45-летних мужчин и 29-летнюю женщину. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Он уточнил, что о бытовых вопросах этих граждан при необходимости позаботится Краснореченская военная администрация. В то же время Лысогор добавил, что часть жителей продолжает отказываться от эвакуации, подвергая себя опасности. Но таких людей, по его словам, власти не бросают на произвол судьбы, и пытаются помогать.

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Тем временем оккупанты регулярно накрывают огнем населенные пункты Луганщины. Накануне по Невскому, Макеевке и Белогоровке противник открывал огонь из артиллерии и минометов. По Белогоровке ударил из авиации.

Украинские защитники отразили пять атак россиян в районе Надежды и попытки наступления врага восточнее Невского.

Напомним, россияне начали активно перебрасывать прокидывать технику и живую силу на Купянское направление фронта. Машины перемещаются с временно оккупированного Луганска, где одновременно сталкиваются с сопротивлением. Речь идет о тентованных военных грузовиках, бронеавтомобилях с пулеметами, "буханках" и газелях, перевозящих бочки с горючим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 октября во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. В Каменобродском районе на севере облцентра поднялся столб дыма.

– Ранее стало известно, что россияне готовятся к активным наступательным действиям в Луганской и Харьковской областях.

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