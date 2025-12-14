Сплошные руины: как выглядит разрушенная армией России подстанция ДТЭК в Одесской области. Видео

В сети обнародовали видео разрушенной подстанции ДТЭК в Одесской области после российского обстрела. В видео видно уничтоженное оборудование и последствия удара по объекту, который обеспечивал электроснабжение для населенных пунктов области. Обстрелы энергетической инфраструктуры в регионе имеют системный характер.

Кадры повреждений появились в Telegram-канале платформы UNITED24 после очередной атаки на энергетическую инфраструктуру региона. Атака произошла в результате массированного обстрела, который Россия осуществила по Одесской области. В сообщении говорится, что в результате постоянных атак в области повреждено уже 20 подстанций.

"Так выглядит одна из подстанций ДТЭК в Одесской области после российского обстрела. В результате постоянных атак на энергетическую инфраструктуру в области повреждено 20 подстанций", – отметили в UNITED24. Там также отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы восстановить электроснабжение для жителей.

Удар по жизни людей

В платформе UNITED24 подчеркнули, что атаки по энергетике имеют прямые последствия для гражданского населения. Они отметили, что повреждения таких объектов влияют не только на быт, но и на работу социально важных учреждений.

"Удар по энергетической инфраструктуре – это удар по домам, больницам, школам и привычной жизни тысяч людей", – отметили в сообщении. Подобные видео, по словам представителей платформы, публикуют для фиксации масштабов разрушений и последствий российских атак.

Ранее аналогичные кадры разрушений этой же подстанции обнародовала и компания ДТЭК. Там сообщали, что объект получил значительные повреждения в результате российского террористического обстрела.

Ситуация с электричеством

Как сообщалось, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру в ночь на 12 декабря без электроснабжения в Одесской области остались десятки тысяч потребителей. По состоянию на день после обстрела энергетики продолжали аварийно-восстановительные работы.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что по состоянию на 13:00 специалисты запитали дома почти 8 тысяч семей. В то же время без света оставались около 84 тысяч клиентов.

В компании отметили, что разрушения энергетического оборудования являются значительными, а проведение ремонтных работ затрудняет воздушная тревога, которая в течение дня звучит почти непрерывно. Также в ДТЭК добавили, что это уже 20-я подстанция в 2025 году, которая получила серьезные повреждения из-за вражеских обстрелов. Кроме этого, под атакой находился объект другой энергетической компании.

Страна-агрессор Россия массированно атаковала Одесскую область иранскими беспилотниками типа Шахед. В результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и склады, а часть населенных пунктов региона осталась без электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 декабря в Одесской МВА не давали никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков. Однако ориентировочное время восстановления указали в ДТЭК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!