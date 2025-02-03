'Спокойная, красивая, любящая семья': в результате удара РФ по Полтаве погибли супруги с двумя детьми. Фото

Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Полтаве 1 февраля унес жизни супругов Запишних с двумя детьми. Целая семья оказалась под завалами в собственном доме, разрушенном российскими террористами.

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В результате атаки погибли 14 человек, и среди них – 40-летний Сергей и 38-летняя Екатерина, 12-летняя Диана и семилетний Даниил Запишние. Об этом сообщает "Суспільне", цитируя друзей семьи, также предоставивших ее фото.

По их словам, Сергей родом из Диканьки и Екатерина из Рубежного, что на Луганщине, познакомились в Харькове. Они вместе учились в Национальном аэрокосмическом университете им. М. Есть. Жуковского "Харьковский авиационный институт". Затем переехали в Полтаву и работали в авиаконструкторском бюро.

"Хобби у них были настольные игры. Сергей очень любил моделировать разные фигурки и разрабатывал настольные игры. Любимый цвет у него был зеленый, часто одевал зеленые футболки и выбирал всегда этот цвет, когда играл", – вспомнили друзья.

Они добавили, что супруги некоторое время занимались организацией игротек настольных игр и держали небольшой магазинчик до пандемии коронавируса.

Их дочь Диана тоже любила играть в игры семейными вечерами с родителями, а еще немного ходила на тхэквондо. Сын Даниил был гиперактивным, веселым мальчиком, не сидевшим на месте ни секунды. Любил играть с котами, которых в семье было двое.

"Спокойная, красивая, любящая семья, всю жизнь прожившая вместе – вместе и ушли", – добавили друзья Запишних.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Полтаве завершили аварийно-спасательные работы на месте удара РФ 1 февраля: 14 человек погибли в разрушенной российской ракетой пятиэтажке, в том числе трое детей. Также пострадали 20 гражданских, из них четверо детей в возрасте трех месяцев, двух, восьми и 12 лет.

В результате российской террористической атаки в Полтаве погибла семья Яворских – девятилетняя София с мамой Еленой и отцом Дмитрием.

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