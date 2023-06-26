Способ оправдаться: в ISW объяснили, как отразилась попытка бунта Пригожина на войсках РФ в Украине

Попытка бунта боевиков ЧВК "Вагнера" 23-24 июня не имела особого влияния на способность российских войск проводить операции тактического уровня в Украине. Военные действия продолжаются с той же силой.

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Об этом сообщается в отчете ISW. Российские войска могут использовать этот повод для оправдания собственных неудач на фронте.

Согласно украинским и российским источникам, боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. В районе Бахмута были зафиксированы попытки наземных атак со стороны оккупантов. Это свидетельствует о том, что конфликт продолжает эскалироваться, и обе стороны активно взаимодействуют военными действиями.

Эксперты ISW отмечают, что некоторые российские источники могли использовать вооруженный мятеж как предлог для возможного оправдания неудач российских военных операций в Украине. Это может быть частью информационной стратегии, направленной на создание оправдания для любых будущих неудач или трудностей, с которыми столкнутся российские силы.

Также в отчете отмечают, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июня Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию";

– однако уже вечером 24 июня Пригожин объявил, что его наемники "возвращаются в полевые лагеря". А в сети появились кадры, как "вагнеровцы" начали собирать свое оружие и технику.

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