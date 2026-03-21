Способен выполнять три типа задач: что известно о новом украинском БПЛА Saker Hunter

Отечественные производители продолжают пополнять парк беспилотных летательных аппаратов, которые способны выполнять универсальные функции на поле боя. Недавно компания Twist Robotics кодифицировал дрон Saker Hunter.

Беспилотник может выполнять три типа задач – разведывательные, транспортно-ударные и функцию носителя FPV-дронов. Об этом сообщает портал Defender Media.

По словам разработчика, во время эксплуатации в боевых условиях в 2025 году дрон Saker Hunter преодолел более 50 тысяч км. километров. В настоящее время платформа уже доступна для предзаказа на государственном маркетплейсе Brave1.

В Twist Robotics рассказывают, что в транспортной конфигурации Saker Hunter способен переносить до 5 кг полезной нагрузки на дистанцию ​​до 50 км со сбросом и возвратом. В режиме ретранслятора время полета составляет до трех часов. В конфигурации "дроно-матка" беспилотник доставляет два FPV-дрона с 7-дюймовыми пропеллерами на дистанцию ​​до 40 км.

Платформа оснащена модулем визуально-инерционной навигации Oscar собственной разработки Twist Robotics. Система определяет координаты по изображению местности, сопоставляя его с цифровыми картами, что позволяет выполнять миссии без использования спутниковой навигации. Маршрут и параметры полета задает оператор, после запуска платформа самостоятельно выполняет задание и возвращается в точку посадки без постоянного ручного пилотирования.

Стоимость одного беспилотника – 336 тыс. грн, авиационного комплекса с дополнительными АКБ – около 1,8 млн грн. Уровень локализации производства Saker Hunter составляет около 70% с планом довести этот показатель примерно до 95% во втором квартале 2026 года.

