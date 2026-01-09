Способна развивать скорость до 13 тыс. км в час? Что известно о ракете 'Орешник', которой Россия могла атаковать Львовскую область

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия атаковала Львовскую область. В частности, в областном центре прогремели сильные взрывы, которые были слышны в соседних областях.

Вероятно оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Орешник", которая способна нести ядерное оружие. OBOZ.UA рассказывает, что известно об этом вооружении.

Происхождение и назначение ракетного комплекса

Баллистическая ракета "Орешник" является относительно новой военной разработкой, которая используется в боевых целях. Она относится к ракетным комплексам средней дальности, а первые публичные упоминания о ней появились в 2024 году. Система предназначена для поражения удаленных целей и характеризуется высокой точностью. Комплекс "Орешник" является результатом эволюции советской твердотопливной ракеты "Универсал".

Дальнейшая модернизация этой линейки привела к созданию "Тополь-М", а впоследствии – межконтинентальной ракеты "Рубеж" и ее варианта средней дальности, известного как "Орешник". По имеющейся информации, комплекс входит в стратегический арсенал страны-агрессора и уже применялся во время учений и отдельных боевых эпизодов.

Общие сведения о баллистической ракете

Дальность поражения. Максимальное расстояние полета достигает 3000 км, что позволяет поражать объекты стратегического значения.

Скоростные характеристики. Ракета развивает скорость более 5 Махов, то есть ориентировочно 6000 км/ч.

Масса. Общий вес превышает 10 тонн, при этом боевая часть составляет около 1500 кг.

Топливная система. Используется твердое топливо, благодаря чему ракета может быть быстро подготовлена к применению.

Точность. По некоторым данным, это оружие не относится к высокоточному: возможно отклонение от цели до 100 метров. Такой точности достаточно для доставки ядерного заряда, но она ограничивает эффективность применения обычных боеприпасов.

Стоимость. Официальные данные о цене отсутствуют, однако по экспертным оценкам одна ракета стоит примерно 20–25 млн долларов США, что делает ее доступной только для ведущих государственных структур.

Удар "Орешником" по Днепру

После удара по Днепру 21 ноября 2024 года, российский диктатор Владимир Путин заявил, что примененная ракета якобы является новым образцом, созданным российской оборонной промышленностью.

По его словам, "Орешник" относится к ракетам средней дальности. Разработка таких систем была запрещена до 2019 года, пока действовал Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.

В связи с этим возникает несколько версий: либо Россия работала над этой ракетой еще до выхода из договора, нарушая его условия, либо смогла создать новую систему в сжатые сроки.

После атаки по Днепру в Пентагоне отмечали, что по своим характеристикам ракета похожа на "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности", созданную на базе проекта РС-26 "Рубеж".

В то же время украинская разведка сообщала, что количество таких ракет в России, вероятно, очень ограничено, несмотря на заявления Владимира Путина в прошлом году о якобы начале серийного производства "Орешника".

Что предшествовало

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Мониторинговые чаты предположили, что удар мог быть нанесен "Орешником". Впоследствии Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины официально проинформировало:

"8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории".

Тип ракеты военные не назвали. Вывод будет после того, как специалисты соберут все ее элементы и проведут экспертизу.

Как писал OBOZ.UA, 21 ноября 2024 года РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе было повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрела произошли два пожара.

