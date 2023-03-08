Способны обнаруживать баллистические ракеты: что за радары GM200 от Thales Украина заказала во Франции

Около месяца назад Украина заказала у Франции несколько трехкоординатных радаров средней дальности Ground Master 200 производства французской компании Thales Group. Об этом почти одновременно сообщали министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников по итогам визита в Париж.

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"Заключен меморандум с компанией Thales о поставках двух радаров GM200, которые существенно повысят способности ВСУ по выявлению воздушных целей – в частности, крылатых и баллистических ракет, а также дронов разных типов", – сообщил Алексей Резников.

Себастьян Лекорню добавил, что деньги на закупку этих радаров выделит Франция из специального фонда поддержки Украины.

А пока идет их изготовление, OBOZREVATEL разбирался, что они собой представляют и как помогут Украине.

Актуальность

Для Украины угроза с воздуха до сих пор остается одним из самых больших вызовов этой войны. Особенно актуальна проблема противодействия баллистическим ракетам, причем не только в контексте слухов о поставках Ираном России этого вида вооружения. Даже без них армии Путина удается терроризировать украинские города баллистическими "Искандерами" и модифицированными под формат "земля – земля" зенитными ракетами С-300 и С-400, также летящими по баллистической траектории. Ведь по состоянию на сегодняшний день у Украины нет эффективных средств противодействия баллистическим ракетам, а системы ПВО Patriot только начинают поступать на вооружение.

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Как известно, маршевый полет баллистической ракеты происходит на сверхбольшой высоте (до 50 км и более), а ударная часть полета такая ракета проходит на высокой скорости почти под прямым углом к поверхности, поэтому ее трудно обнаружить (это происходит в последний момент) и, как следствие, трудно перехватить.

Поэтому радары, которые позволят видеть баллистические ракеты еще на подлете, помогут, с одной стороны, предупредить людей в потенциальном месте прилета, а с другой – увеличить шансы на сбивание таких ракет.

Что за радар

Ground Master 200 (GM200) – это трехкоординатный радар средней дальности производства французской компании Thales Group, специализирующейся на авиакосмической и военной электронике. Вообще, Ground Master – это определенное "семейство" радаров, в которое входят в основном GM200 GM400α, GM60, GM200 MM/A и MM/C.

Технологически GM200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения и представляет собой своеобразный датчик для системы ПВО.

Производитель уверяет, что этот радар способен отслеживать огонь артиллерии, минометов и ракет, включая вычисление точки пуска и конкретного места попадания, а также выполнять стандартные функции противовоздушной обороны против баллистических и крылатых ракет.

РЛС имеет габариты 20-футового контейнера ISO и весит менее десяти тонн. Может устанавливаться как стационарно, так и на любое шасси, способное перевозить 20-футовые контейнеры или соответствующие плавсредства. Транспортируется автомобильным транспортом, по железной дороге, тактическим самолетом или вертолетом.

GM200 включает электрогенератор, мачту и помещение для двух рабочих станций с комплектом радиовещания и передачи данных. Систему можно настроить за 15 минут и управлять ею дистанционно или локально.

Многодиапазонный радар GM200 способен одновременно наблюдать за воздухом и поверхностью, обнаруживать воздушные цели по вертикали до 24 км и по горизонтали до 250 км (в боевом режиме – до 100 км) с углом охвата 70 градусов.

Большим преимуществом GM200 является открытая архитектура с возможностью интеграции с другими системами ПВО. То есть эту РЛС можно легко "вживить" в существующую систему противовоздушной обороны, усилив ее в нужных местах.

Перспективы

В целом РЛС Ground Master 200 видится очень полезной для потребностей Украины в условиях постоянных воздушных угроз, ведь она способна отслеживать широкий спектр целей, от небольших дронов класса I (Mini) до баллистических ракет, а также предупреждать о реактивном, артиллерийском и даже минометном огне.

То есть GM200 может как прикрывать развертывание вооруженных сил в зоне боевых действий, так и служить частью системы противовоздушной и противоракетной обороны для прикрытия стратегических объектов в тылу.

И все же для Украины этот радар ценен прежде всего способностью обнаруживать баллистические ракеты, представляющей ахиллесову пяту нашей системы ПВО. Причем главная проблема – не то, что их нечем сбивать, а то, что их нечем обнаруживать на достаточном для сбивания расстоянии. Ожидается, что GM200 хотя бы частично закроет этот пробел.

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