Способствует нападениям на Украину: Беларусь вновь включила ретрансляторы для российских дронов

Беларусь вновь включила ретрансляторы, которые усиливают сигнал российских ударных дронов и помогают им проникать глубже в Украину. В частности, при поддержке этих средств была совершена атака в направлении пункта пропуска "Ягодин".

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Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, Беларусь активно помогает России осуществлять обстрелы Украины, в частности обеспечивая работу ретрансляторов.

Российские "Шахеды" и "Герберы" заходят с территории РФ, после чего движутся вблизи белорусской границы, чтобы получать сигнал от ретрансляторов. Это позволяет им проникать глубже в Украину, в частности в Ровенскую, Волынскую и Львовскую области.

По словам представителя ГПСУ, атака в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси.

Демченко отметил, что ранее белорусская сторона отключала ретрансляторы после предупреждения президента Украины о недопустимости поддержки России с помощью этого оборудования.

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"Сейчас они снова их включили", — сказал представитель ГПСУ.

В то же время, по его словам, несмотря на угрозу с белорусского направления, в настоящее время у украинской границы не наблюдается наращивания ударной группировки, готовой к вторжению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская разведка зафиксировала работу шести башен-ретрансляторов в Беларуси вдоль украинско-белорусской границы. По словам главы ГУР Олега Иващенко, Россия использует сеть из большого количества таких башен, чтобы расширять возможности ударных дронов во время атак на Украину.

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