Россия вновь управляет "Шахедами" через Беларусь: сколько ретрансляторов обнаружило ГУР

Страна-агрессор Россия вновь использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов при воздушных нападениях на Украину. В частности, украинская разведка вновь зафиксировала работу активных ретрансляторов спутникового сигнала вдоль белорусско-украинской границы.

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Об этом в интервью The Times рассказал новый глава ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. По его словам, зафиксирована работа шести ретрансляционных башен.

Новые ретрансляторы

По данным разведки, Беларусь вновь может использоваться Россией не только как тыловая территория, но и как элемент инфраструктуры для воздушных атак на Украину.

"Они могут использовать mesh-сеть с большим количеством башен и ретрансляторов. Эти ретрансляторы расположены вдоль границы, и мы обнаружили деятельность шести из них на территории Беларуси", – в частности, сказал Олег Иващенко.

По словам главы ГУР, Украина располагает достаточными возможностями для противодействия этой инфраструктуре.

"Они на время прекратили их развертывание, но теперь мы видим, что некоторые ретрансляторы снова работают. У нас достаточно возможностей, чтобы справиться с этим", – заверил он.

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Олег Иващенко не раскрыл конкретных способов нейтрализации вражеской сети, но сказал, что существует целый ряд возможностей. Он также напомнил, что украинские власти уже предупреждали Минск о том, что оборудование, которое Россия использует для атак на Украину, должно быть убрано. После этих сигналов активность ретрансляторов на некоторое время прекратилась. Однако, по словам руководителя военной разведки, теперь часть оборудования снова введена в строй.

Потенциал захватчиков

Россия может утратить потенциал для ведения войны против Украины уже к 2028 году, если её военные и экономические потери будут оставаться на нынешнем уровне, отдельно отметил глава ГУР. Российская армия ежедневно несет значительные потери, которые уже превышают темпы набора новых военнослужащих, пояснил он.

По данным разведки, агрессоры мобилизуют примерно тысячу человек в день, "а иногда 1200". Кажется, что это много. Но нужно учитывать, что ежедневно оккупанты теряют больше – "вчера – 1410, позавчера – 1551" и так далее. Более того, столь высокое соотношение убитых к раненым у захватчиков ранее не фиксировалось – "вообще в истории" вооруженных конфликтов.

Что предшествовало

В феврале этого года российская оккупационная армия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к расширению возможностей путинской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевской области до Волыни.

Однако в конце июня эти ретрансляторы были отключены – после того, как украинский лидер открыто пригрозил Минску.

У Украины есть несколько вариантов нейтрализации российских ретрансляторов, которые могут использоваться для наведения дронов с территории Беларуси. Эксперты отмечают, что подобные объекты уже ранее выводились из строя. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал представитель Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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