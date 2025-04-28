"Справедливость неизбежно приходит": Зеленский сообщил о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ

Оккупанты продолжают нести потери в войне, которую они развязали. В понедельник, 28 апреля, стало известно о ликвидации лиц из высшего командного состава армии Российской Федерации.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, подчеркнул, что "справедливость неизбежно приходит".

"Доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит", ––- подчеркнул президент.

Кроме того, руководитель СБУ Василий Малюк доложил о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.

"Хорошие результаты. Спасибо за работу", – добавил президент.

Зеленский также рассказал, что его команда работает над следующими санкционными шагами Украины.

"Сегодня мне представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", – резюмировал президент.

28 апреля также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат" Бувайсара Умханова. Он причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на территории Курщины украинские воины ликвидировали майора росгвардии Марата Тибилова. Уроженец Северной Осетии также воевал против украинцев в Луганской, Донбассе и Запорожье.

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