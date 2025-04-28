"Справедливость неизбежно приходит": Зеленский сообщил о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ
Оккупанты продолжают нести потери в войне, которую они развязали. В понедельник, 28 апреля, стало известно о ликвидации лиц из высшего командного состава армии Российской Федерации.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, подчеркнул, что "справедливость неизбежно приходит".
"Доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит", ––- подчеркнул президент.
Кроме того, руководитель СБУ Василий Малюк доложил о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.
"Хорошие результаты. Спасибо за работу", – добавил президент.
Зеленский также рассказал, что его команда работает над следующими санкционными шагами Украины.
"Сегодня мне представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", – резюмировал президент.
28 апреля также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат" Бувайсара Умханова. Он причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее на территории Курщины украинские воины ликвидировали майора росгвардии Марата Тибилова. Уроженец Северной Осетии также воевал против украинцев в Луганской, Донбассе и Запорожье.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!