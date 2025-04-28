На Курщине ликвидировали командира взвода отряда 'Ахмат': он был причастен к убийствам украинцев на Киевщине и Черниговщине. Фото

Силы обороны Украины ликвидировали командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат" Бувайсара Умханова. Он был причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.

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Военного преступника обезвредили на территории Курской области РФ. Это подтвердил командир отряда оперативного назначения "Ахмат" и замначальника военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, ежедневно рассказывающий, как "стабилизируется" ситуация на Курщине.

"Погиб наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позывной "Тарзан", – высказался он 26 апреля.

Известно, что Умханов был уроженцем станицы Гребенской Шелковского района Чеченской Республики, командовал взводом батальона "Охотник" 4-й бригады спецназначения отряда "Ахмат". Он был участником мародерства и убийств мирных жителей Украины, в частности в Киевской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях, за что внесен в базу "Миротворец".

"Один из тех, кто весной 2022 года участвовал в убийствах мирных жителей, грабежах, разбоях и мародерстве… Отбегался упырь", – написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Отмечается, что ликвидация чеченского "Тарзана" произошла при ударе 24 апреля по командному пункту на Курщине, где действовало его подразделение. Последнее находится под управлением министерства обороны России, на него российское военное командование возложило обязанности "поддерживать контроль над госграницей".

Несмотря на заявления пропагандистов об освобождении Курской области РФ, согласно официальной информации Генерального штаба ВСУ, подразделения Сил обороны Украины все еще действуют на территории страны-агрессора, сдерживая врага и нанося потери российской армии, предпринимающей попытки наступления на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на территории Курщины украинские воины ликвидировали майора росгвардии Марата Тибилова. Уроженец Северной Осетии также воевал против украинцев на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

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