Спрятали танк под ветвями: украинские воины сожгли дотла дорогостоящую вражескую технику. Видео

Украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты пытались замаскировать среди деревьев. Боевую машину обнаружили операторы дронов батальона SIGNUM, после чего по ней нанесли точный удар.

Вражеская техника выгорела дотла. Об этом сообщили в батальоне SIGNUM.

Российские оккупанты спрятали танк в зеленой зоне и накрыли его ветвями и маскировочной сеткой, пытаясь сделать технику незаметной для разведки с воздуха. Однако украинские операторы беспилотников смогли обнаружить замаскированную боевую машину во время аэроразведки. После подтверждения цели пилоты ударного дрона нанесли прицельный удар.

В результате атаки танк загорелся, а впоследствии полностью выгорел. На обнародованном видео видно момент поражения и дальнейшее уничтожение техники противника. Украинские военные отмечают, что даже сложная маскировка не спасает российскую технику от обнаружения современными средствами аэроразведки. Операторы дронов продолжают системно выявлять и уничтожать технику оккупантов на фронте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска активизируют удары по российской логистике, технике и живой силе, что может осложнить планы России по масштабному наступлению в 2026 году. Контратаки ВСУ на юге уже влияют на ситуацию на нескольких участках фронта.

