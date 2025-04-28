Спят в погребе: Путин бросает на войну против Украины даже срочников – перехват ГУР

Жители страны-агрессора России жалуются, что диктатор Владимир Путин кидает на войну в Украину даже солдат срочной службы, хотя неоднократно уверял, что они в боевых действиях не участвуют. На самом же деле, российские срочники оказываются в эпицентре боев.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины в воскресенье, 27 апреля, опубликовали перехват разговора россиянки, которая рассказала про своего родственника. Его отправили воевать в район населенного пункта Гуево в Курской области РФ, где Силы обороны Украины продолжают свою военную операцию.

Как оказалось, несмотря на уверения кремлевских властей, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к боям, некоторые подразделения срочников принимают непосредственное участие в активных действиях на Курщине.

"Максим вчера прислал видео..Он снимает, и слышно эти разрывы все. Спят в погребе, такой вот как у тебя погреб. Это Гуево – там, где все идут бои. И они сейчас там находятся – в Гуево. Просто ужасно срочников отправить на такую войну!" – рассказала россиянка.

Условия службы в армии РФ самих оккупантов и их родственников сильно огорчают.

"Вчера их вроде бы водили куда-то помыться.. А то вся форма изорваны, не в чем ходить, ничего не присылают. Присылает фотографию – группировка "Север". Мы все расстроены, думаем почему так", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, жители приграничных регионов РФ начали осознавать, что их страна ведет не "СВО", а настоящую войну. И расплачиваться придется именно за военные действия, причем расплачиваться им – обычным гражданским людям.

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