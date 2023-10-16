'Сработали жесткие методы': Буданов объяснил, почему враг не смог развернуть ДРГ в начале войны

Россия не смогла развернуть ДРГ в начале войны. Причиной стали жесткие методы, реализуемые бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Действия были развернуты в первые часы и дни после начала войны. Именно так удалось предотвратить масштабирование деятельности ДРГ.

"Лучше сказать, почему развертывание деятельности ДРГ не удалось. Потому что были приняты очень жесткие формы и методы работы. Это жесткие методы, я ничего здесь говорить не хочу. Но они сработали. Они помешали деятельности любых реальных диверсионных групп. Да, иногда попадали непричастные к этому люди. В конце концов, их время возвращали к нормальной жизни. Но это сделало невозможным работу всех диверсионных элементов", – сказал Буданов.

По его словам, воины знали "общие моменты" по этому вопросу.

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"У Службы безопасности была определенная информация. У Национальной полиции, МВД. Там очень много всего было. И та жесткая система, которая появилась в первые дни – в один момент – куча блокпостов, патрули появились, выгребали любую подозрительную человека... Имеют на это право, не имеют на это право – тогда это было оправдано и правильно», – добавил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов лично участвует в спецоперациях украинских военных. Во время одного из таких рейдов он убедил 19 российских окупантов сдаться в плен.

Кроме того, Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о Крымском городе, строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля.

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