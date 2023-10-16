'Это невероятная сила духа': спецназовец рассказал, как Буданов по рации заставил 19 оккупантов сдаться в плен

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов лично участвует в спецоперациях украинских военных. Во время одного из таких рейдов он убедил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью РБК-Украина. По его словам, спецназовцев ГУР нередко отправляют на задачи, где приходится столкнуться с кратным преимуществом противника.

Однажды в ходе такой операции Буданов буквально в личном разговоре заставил сдаться в плен 19 захватчиков.

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда именно с нами был Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа", – рассказал спецназовец.

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Он также подчеркнул, что Буданов имеет невероятную силу духа и бойцы, которые были на том задании, услышав его голос, почувствовали моральный подъем. "Лютый" добавил, что практически никто тогда не догадывался, что на задании вместе с ними лично будет присутствовать Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о Крымском городе, строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля.

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