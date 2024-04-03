'Устанавливается новое понятие': Истомин объяснил ситуацию с е-кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин подчеркнул, что президент не подписывал "Закон о кабинете призывника". Он отметил, что 2 апреля Владимир Зеленский подписал законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения", который, в частности, вводит понятие "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Об этом Роман Истомин заявил в комментарии изданию OBOZ.UA. Он отметил, что согласно этому документу, изменения вносятся в Законы Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", "О публичных электронных реестрах" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

"Прежде всего нужно сказать, что Президент не подписывал "Закон о кабинете призывника. Подписан Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения", – подчеркнул Истомин.

Этот закон устанавливает новое понятие – "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". По словам Истомина, порядок доступа к электронному кабинету, условия его использования, перечень отображаемой информации, а также перечень услуг, предоставленных через этот электронный кабинет, определяется в Порядке ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра. Держателем Реестра является Министерство обороны Украины.

Также представитель Полтавского областного ТЦК и СП отметил, что в течение следующего месяца Кабинету министров Украины нужно будет принять нормативно-правовые акты, которые будут необходимы для воплощения в жизнь всех этих изменений. Один из аспектов этого процесса – определение структуры и функций этого нового кабинета.

"То есть сегодня говорить о том, какие данные будут в кабинете, я не могу. Но как военнослужащий ТЦК сразу хочу сказать, что призывники это граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, а военнообязанные это граждане, подлежащие мобилизации. Призыв на срочную службу в условиях военного положения не производится, мобилизации призывники не подлежат", – указал Истомин.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

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