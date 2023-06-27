'Сразу поняла, что мужа и сына нет': спасенная из руин дома в Днепре Екатерина прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова

Страшную историю Екатерины Зеленской помнит, вероятно, вся Украина. 14 января 2023 года, когда российская ракета ударила по многоэтажке в Днепре, погибли ее муж Алексей и сынишка Никитка, которому через две недели должен был исполниться год. Из-за потери слуха Катя не слышала спасателей и не могла звать на помощь. Но ее нашли и вытащили из-под завалов. Весной Катя прошла курс реабилитации Фонда Рината Ахметова.

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"У нее слуховой аппарат выпал из уха. Надо было кричать, когда спрашивали — кто жив? А она не слышала. Кричала только тогда, когда стучали. Стук она слышала... Она поняла сразу, что Никиты и Леши нет. Катя их звала, они не отзывались", — рассказывает Оксана, мама Екатерины.

В санатории в Закарпатье, где после трагедии молодая женщина восстанавливала здоровье, с Катей и ее мамой пообщался Алексей Суханов, посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер. Посмотреть видеосюжет о Екатерине можно по ссылке.

Встречаясь с людьми, Катя улыбается, но ее глаза плачут. На письменный вопрос о том, где берет силы, отвечает: "Друзья". С ней действительно постоянно кто рядом. Сейчас Екатерина живет с родителями в деревне. Признается, что о будущем не думает. Мечтает только вернуться в Днепр.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает безвозмездную реабилитацию раненых взрослых и детей из населенных пунктов Украины, пострадавших от российской агрессии. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна реабилитация обратитесь в Фонд: мессенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) или за бесплатным номером горячей линии 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

История Екатерины Зеленской вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, насчитывающего уже более 70 тысяч историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Вы найдете ее по ссылке