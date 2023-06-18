Среди оккупантов на Херсонщине и в Крыму распространилась холера: их свозят в госпитали

После устроенной россиянами экологической катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС среди захватчиков во временно оккупированных Херсонской области и Крыму, вероятно, распространяется холера. Ежедневно в военные госпитали поступают новые военные РФ с подозрением на это заболевание.

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Об этом сообщают информаторы военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По их данным боеспособность теряют целые подразделения, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, зафиксированы несколько летальных случаев.

"Наши информаторы из военных госпиталей Херсонщины и Крыма сообщают, что ежедневно к ним поступают множество военных ВС РФ с подозрением на холеру. Целые подразделения с Херсонского направления, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения. Несколько российских солдат сдохло", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" подозревают, что причиной эпидемии может быть использование оккупантами воды из открытых источников.

"Связано это, скорее всего, с использованием воды с открытых источников, ведь с подвозкой бутилированной или просто очищенной воды в оккупантов бывают трудности. Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный урон природе, вскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим", – убеждены представители партизанского движения.

Они также призвали жителей Херсонщины и Крыма уделять особое внимание воде, которую они потребляют.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС. Партизаны заявили, что исполнителями теракта стали оккупанты из 1 батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края.