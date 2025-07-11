Среди погибших – много 18–19-летних: в ГУР раскрыли потери России среди осужденных лиц, которых бросили на войну против Украины

За десять месяцев РФ бросила на войну против Украины 14 тыс. 560 осужденных и тех, кто находился под следствием. 4 тыс. 212 человек из них погибли или пропали без вести, что составляет более 28% от вновь прибывшего "спецконтингента".

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Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По информации ведомства, с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в Южный военный округ ВС России, штаб которого размещается в Ростове-на-Дону, зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием.

Эти россияне подписали контракт с минобороны страны-агрессора, чтобы избежать уголовной ответственности и заработать.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4 212 человек – погибших или пропавших без вести, без учета раненых.

Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента", информировали в ГУР.

Среди погибших – значительное количество 18-19-летних. Самый молодой – рядовой 111-го стрелкового полка Сергей Сапрыкин 2006 года рождения.

"Эти факты – очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", – заявили в ГУР.

В разведке напомнили, что каждый российский военный, который не желает погибнуть в "мясных штурмах", может спастись, написав в бот проекта "Хочу жить" в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте 1040 своих оккупантов убитыми и ранеными. Также защитники Украины обезвредили 344 единицы вражеской военной техники и вооружения.

Госсекретарь США Марко Рубио 10 июля заявил, что с начала 2025 года РФ потеряла на войне против Украины 100 тыс. человек только погибшими. Потери Украины, по его словам, были значительно меньше.

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