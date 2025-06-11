'Среди пыли, дыма и боли': в Харькове мужчина под обломками после удара РФ пел гимн Украины. Видео

В Харькове мужчина, который оказался под завалами дома после российского массированного удара "Шахедами" в ночь на 11 июня, пел гимн Украины, пока ждал помощи спасателей и правоохранителей. Оккупанты в очередной раз попали в жилые дома.

Видео дня

Видео опубликовал на своем канале в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он отметил, что патрульные полицейские одними из первых оказались на месте обстрела, чтобы помочь пострадавшим.

На кадрах видно, что после попадания в доме были разрушены квартиры, люди оказались под завалами и кричали. Выбраться из-под завалов харьковчанам помогали полицейские.

Пострадавший мужчина начал петь гимн Украины, подбадривая своих соседей. Одна из женщин начала ему подпевать.

"Давайте-давайте, вы молодцы!" – сказал полицейский, помогая жителям дома выбраться из-под завалов.

"Мы были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, пылавшее прямо на людях. И спасали... И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", – подчеркнул Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 июня войска РФ массово атаковали Харьков "Шахедами". Три человека погибли, пострадали более 60 харьковчан. В Основянском районе нанесен удар по нескольким частным домам. Попадание в пятиэтажку зафиксировано в Слободском районе города, пожар вспыхнул с 3-го до последнего этажа.

Спасатели оказали помощь собаке, которая пострадала в результате вражеской дроновой атаки в Харькове, в ночь на 11 июня. Животное ранил осколок, который задел глаз. Четвероногого напоили водой и позаботились о его дальнейшей безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!