Среди жертв был ребенок: сообщено о подозрении двум генералам РФ, организовавшим удар по центру Чернигова. Фото

Двум российским генералам, причастным к удару крылатой ракетой "Искандер" по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко, сообщено о заочном подозрении. В результате вражеской атаки 19 августа 2023 года погибли семь человек, среди них – ребенок.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следователи выяснили, что занимавший должность первого заместителя командующего-начальника штаба группировки войск "Запад" ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Зусько, осознавая возможные последствия применения тяжелого ракетного вооружения, дал приказ на удар по гражданскому объекту в центральной части Чернигова. Перед этим он получил соответствующее распоряжение от своего руководителя – российского генерал-полковника Евгения Никифорова, которому СБУ ранее уведомила о заочном подозрении по этому делу.

Зусько лично подготовил боевое распоряжение на применение ракетного вооружения против мирного населения. Он подписал приказ вместе с командующим группировкой, после чего передал его для исполнения, дав указание реализовать преступный приказ начальнику управления ракетных войск вражеской группировки – генерал-майору Александру Драговаловскому.

Драговаловский организовал подготовку ракетных подразделений и отдал команду на запуск ракеты "Искандер-М". Она была выпущена с территории Курской области России по Черниговскому академическому драмтеатру 19 августа 2023 года.

В тот день погибли семь жителей областного центра, среди которых шестилетний ребенок. Еще 193 человека получили ранения разной степени тяжести. Были повреждены многоквартирные дома, админздания, нежилые здания и частные автомобили граждан.

СБУ установила и собрала достаточно доказательств против российских генералов, командовавших воздушным ударом по Черниговскому драмтеатру. На основании этих данных следователи Службы безопасности заочно сообщили Зуске и Драговаловскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению российских преступников к ответственности за преступления против нашего государства. Международное гуманитарное право запрещает нанесение ударов по гражданским объектам и мирному населению.

Расследование проводит СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве прокуратуры. Украинские правоохранители продолжают работу над привлечением российских военных преступников к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Службы безопасности Украины заочно объявили подозрение пропагандисту Владимиру Соловьеву сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Этот топпропагандист является одним из главных рупоров Кремля и входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина.

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