Средств хватит на всех: украинские бойцы показали, как прицельно уничтожают российских оккупантов

Украинские защитники продолжают охоту на российских оккупантов. Уничтожать врага на нашей земле бойцам помогают FPV-дроны, которые способны добраться до любого тайника.

Воины "Азова" продемонстрировали как эти птички ведут себя в работе. Видео обнародовали в Telegram-канале "12-я бригада "Азов".

"Оккупанты любят прятаться от FPV-дронов "Азова". Это игра, в которой средств поиска и уничтожения хватит на всех. И победителей среди россиян в ней не будет", – говорится в сообщении.

В ролике собрана подборка феерических уничтожений вражеского личного состава операторами ударных дронов танкового батальона "Азов". У захватчиков не остается ни одного шанса на спасение.

Наши операторы с помощью БПЛА найдут противника где угодно: в поле, в посадке, в тайнике и в первом попавшемся укрытии.

"Считайте проигравших россиян вместе с азовцами", – иронично указано в сообщении.

Напомним, накануне не повезло оккупанту, который прогуливался в одной из посадок на Покровском направлении. В результате срабатывания нашего FPV-дрона у захватчиков минус один военнослужащий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 22 декабря российские оккупационные войска осуществили масштабный штурм в районе Доброполья, привлекая значительное количество бронетехники. Атаку остановили подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" во взаимодействии с другими силами обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!