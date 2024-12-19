'Средство поражения вражеских тылов': авиаэксперт объяснил, при каких условиях ракета-дрон 'Пекло' может стать эффективным оружием

Украинская ракета-дрон "Пекло" уже прошла испытания на поле боя. Теперь этот дальнобойный снаряд запустили в серийное производство.

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О том, какие ключевые характеристики ракеты "Пекло" делают ее эффективной для нашего поля боя, рассказал в интервью OBOZ.UA авиа-эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он также пояснил возможности гибкого применения дальнобойного снаряда.

Главными характеристиками дрона-ракеты "Пекло" эксперт считает скорость и дальность полета, простоту конструкции и дешевизну.

"Еще, пожалуй, боевая часть тоже очень важный момент. О ней там что-то намекали на 50 кг, это уже неплохо, это уже шахед. Но 100 килограммов было бы лучше", – добавил Романенко.

По его словам, то, насколько "Пекло" будет эффективным снарядом, зависит от того, можно ли будет в зависимости от задачи менять боевую часть.

"Например, бьем по ПВО, ставим кассетную, бьем по складам, командным пунктам, другим защищенным объектам, ставим проникающую боевую часть, иначе говоря, бетонобойную. Такую, как на Storm Shadow, например. Стреляем по промышленным предприятиям, ставим фугасную или осколочно-фугасную зажигательную боевую часть. например, по таким казармам, как избивали по Грозному, ставим боевую часть объемного взрыва. Таким образом, это будет возможность обеспечить гибкость применения. То есть в зависимости от задачи мы ставим наиболее подходящую боевую часть", – объяснил эксперт.

Это может быть очень эффективным для уничтожения вражеских радиолокационных станций, глазами и ушами ПВО, отметил Романенко. Ведь на такой дрон можно будет поставить и антирадарную боевую часть.

По словам авиаэксперта, ракета-дрон "Пекло" будет использоваться скорее для точечных ударов по стратегически важным объектам, чем для массированных залпов.

"Скорее всего, это пойдет для точечных ударов, потому что стоимость такой ракеты с реактивным двигателем будет достаточно высока", – пояснил Романенко.

Хотя, по его словам, ее можно применять и для залповых ударов, но это должна быть "сверхважная цель".

Как сообщал OBOZ.UA:

6 декабря президент Владимир Зеленский презентовал новую украинскую ракету-дрон "Пекло".

Малую крылатую ракету "Пекло" запустили в серийное производство сразу после завершения разработки и кодификации. За последние три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук этого вооружения.

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