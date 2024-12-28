США анонсировали новый пакет помощи для Украины: СМИ узнали сумму и что в него войдет

Администрация американского президента Джо Байдена якобы собирается объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Речь может идти о вооружении на общую сумму в $1,25 млрд.

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Об этом сообщило AP со ссылкой на чиновников Белого дома. Журналисты пишут, что администрация Байдена стремится передать как можно больше помощи Киеву до того, как покинет свой пост 20 января.

Официальной объявление Белый дом, по словам источников журналистов, сделает в понедельник, 30 декабря.

Крупный пакет помощи включает в себя значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Ранее американские чиновники признали, что США, возможно, не сможет отправить все оставшиеся $5,6 млрд из запасов оружия и техники Пентагона, одобренных Конгрессом для Украины, до инаугурации Дональда Трампа.

"Новая помощь поступает на фоне того, что в последние дни Россия начала серию атак на энергетические объекты Украины, хотя Украина заявила, что перехватила значительное количество ракет и беспилотников. Российские и украинские войска также все еще ведут ожесточенную битву вокруг российского пограничного региона Курск, куда Москва направила тысячи северокорейских солдат, чтобы помочь вернуть территорию, захваченную Украиной", – добавили в АР.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, вероятно, пытается переложить на ЕС обязанность оказывать Украине военную помощь для борьбы с вторжением России. В то же время он сигнализирует, что помощь от Вашингтона значительно уменьшится.

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