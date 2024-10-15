США давят на Зеленского, убеждая снизить мобилизационный возраст до 18 лет: в ОП рассказали подробности
США "давят" на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него инициативы по еще большему снижению мобилизационного возраста – с 25 до 18 лет. Они приводят пример войны во Вьетнаме.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. Такую же информацию приводит народная депутат от "Евросолидарности" Мария Ионова.
По словам советника Ермака, в этом вопросе на Зеленского давят американские политики из обеих партий.
"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", – написал Лещенко в Telegram-канале.
Американцы свое требование аргументируют тем, что во время войны во Вьетнаме посылали на фронт юношей с 19 лет.
"Поэтому американцы намекают: одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", – отметил Лещенко.
Об этом требовании США сказала и нардепка Мария Ионова.
"Иностранные партнеры настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине", – рассказала Ионова в эфире телемарафона.
В то же время президент Владимир Зеленский пока "не продавился". Он продолжает убеждать партнеров предоставлять оружие без изменения мобилизационного возраста, подчеркнул Лещенко.
Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.
Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали 9 октября.
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