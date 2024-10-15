США давят на Зеленского, убеждая снизить мобилизационный возраст до 18 лет: в ОП рассказали подробности

США "давят" на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него инициативы по еще большему снижению мобилизационного возраста – с 25 до 18 лет. Они приводят пример войны во Вьетнаме.

Видео дня

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. Такую же информацию приводит народная депутат от "Евросолидарности" Мария Ионова.

По словам советника Ермака, в этом вопросе на Зеленского давят американские политики из обеих партий.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", – написал Лещенко в Telegram-канале.

Американцы свое требование аргументируют тем, что во время войны во Вьетнаме посылали на фронт юношей с 19 лет.

"Поэтому американцы намекают: одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", – отметил Лещенко.

Об этом требовании США сказала и нардепка Мария Ионова.

"Иностранные партнеры настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине", – рассказала Ионова в эфире телемарафона.

В то же время президент Владимир Зеленский пока "не продавился". Он продолжает убеждать партнеров предоставлять оружие без изменения мобилизационного возраста, подчеркнул Лещенко.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали 9 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!