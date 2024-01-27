США готовят новую стратегию помощи Украине на 2024 год: в WP узнали детали

Администрация главы Штатов Джо Байдена якобы разрабатывает новую стратегию поддержки Украины в ее войне с Россией на 2024 год. Эта стратегия сосредоточится на долгосрочной цели – помочь отразить возможные новые наступления РФ, усиливая Вооруженные силы и экономику страны.

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Об этом пишет издание The Washington Post с ссылкой на источники. Однако, как утверждают журналисты, стратегия, возможно, "преуменьшит акцент на возврате территории" и вместо этого сосредоточится на том, чтобы "помочь Украине отразить новые наступления России".

Один из высокопоставленных американских чиновников сказал изданию, что идея сейчас состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать свою позицию на поле боя на данный момент, но "направить ее на другую траекторию, чтобы она стала намного сильнее к концу 2024 года и вывести ее на более устойчивый путь".

Второй представитель администрации подчеркнул, что эта стратегия не означает, что "украинцы собираются просто строить свои собственные оборонительные траншеи и сидеть за ними весь год".

"По-прежнему будет происходить обмен территориями в небольших городах и поселках, имеющих минимальную стратегическую ценность, запуски ракет и беспилотников с обеих сторон, а также российские атаки на гражданскую инфраструктуру", – сказал этот чиновник.

Запад хочет, чтобы Киев сосредоточился на тактике ведения огня на больших дистанциях, в том числе французскими крылатыми ракетами, сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины и связывание российских сил внутри Крыма ракетными ударами и диверсиями специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии. Поэтому он призвал американский Конгресс срочно одобрить президентский запрос о дополнительном финансировании для Украины.