США хотят начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре – Politico

В сентябре текущего года в Украину поступят первые танки Abrams, которые будут поставлены Соединенными Штатами. Первая партия будет состоять из шести-восьми танков.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Всего США планируют отправить 31 танк.

По информации источника, ожидается, что эти танки, вероятно, прибудут в Украину в сентябре. План также включает отправку нескольких танков Abrams в Германию в августе для окончательного ремонта и модернизации. После завершения процесса обновления первая партия Abrams будет направлена в Украину.

В издании сообщают, что в администрации президента Байдена намерены поставить Украине обещанные вооружения как можно быстрее, чтобы предоставить помощь в контрнаступлении и укреплении обороны страны в долгосрочной перспективе. Первая партия, которая ожидается в сентябре, будет включать шесть-восемь танков Abrams. Общее количество танков Abrams, которое США планируют отправить в Украину, составляет 31 единицу. Это усиливает поддержку Соединенных Штатов для Украины в контексте её обороны и национальной безопасности.

"Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки – ред.) в Украину как можно быстрее", – заявил представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

По информации из источника в Пентагоне, перед тем как ВСУ смогут приступить к эксплуатации танков Abrams, украинские танкисты должны пройти 10-недельный курс обучения на 31 учебном танке на армейской базе Графенвер в Германии. Этот курс предполагает основательное обучение по работе с танками Abrams, чтобы обеспечить эффективное использование этой техники в долгосрочной перспективе.

По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в августе, но эти сроки являются чрезмерно оптимистичными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Германию прибыли три десятка американских боевых танков M1A1 Abrams, на которых сейчас учатся украинские военные. Технику доставили в страну немного раньше установленного графика.