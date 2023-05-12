Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных: стали известны подробности

В Германию прибыли три десятка американских боевых танков M1A1 Abrams, на которых будут учиться украинские военные. Технику доставили в страну немного раньше установленного графика.

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Ожидается, что учения начнутся на немецкой военной базе Графенвер через две-три недели. Об этом пишет Sky News со ссылкой на сообщения представителей США.

В частности, глава американского Минобороны Ллойд Остин известил подкомитет Сената по вопросам обороны по ассигнованиям, что Вашингтон уже переместил "несколько танков на театр боевых действий", чтобы украинцы могли научиться управлять ими.

По его словам, к моменту завершения учений, которые, предварительно, продлятся около 10 недель, "Абрамсы" для Сил обороны Украины уже будут готовы.

Официальный представитель США в комментарии СМИ заявил, что речь идет о 31 танке M1A1 Abrams, необходимом для обучения. Эта техника прибыла в порт Бремерхафена еще в минувшие выходные, а на тренировочную базу их доставят в начале следующей недели.

Отмечается, что прибытие "Абрамсов" в Графенвер, расположенный в немецкой Баварии, на несколько недель опережает график, очерченный во время встречи военных лидеров в Германии в апреле 2023-го, где обсуждались потребности Украины в отражении российской агрессии.

Танки M1A1 Abram, которые Вашингтон предоставляет Киеву, производятся в соответствии со спецификациями наших военных. Предполагается, что они поступят в Украину в начале этой осени, как только военнослужащие закончат обучение за границей.

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