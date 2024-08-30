США и Китай не согласовали план по переговорам о завершении войны в Украине, – Салливан

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтону и Пекину пока не удалось согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны, начатой Россией в Украине. В конечном счете, Украина будет сама решать, хочет ли она продолжать дипломатию и переговоры.

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Об этом он заявил на брифинге в четверг, 29 августа, по итогам своего рабочего визита в Китай. Слова американского чиновника на пресс-конференции процитировали на сайте Белого дома.

Салливан отметил, что Китай неоднократно заявлял, что войну в Украине следует завершить дипломатическим путем. Во время визита в КНР, как отметил Салливан, он обменивался мнениями с Си Цзиньпином относительно российского полномасштабного вторжения в Украину.

"У нас была возможность обменяться мнениями о войне против Украины в течение последних трех дней. Мы не достигли какого-либо конкретного плана в отношении дипломатии, во многом потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Так что, в конечном счете, Украина будет решать, как она хочет продолжать дипломатию и переговоры", – заявил представитель администрации американского президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Джейк Салливан отправился в Китай, чтобы обсудить детали возможной встречи главы Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В Белом доме заявляли, что переговоры в Китае направлены "на смягчение разногласий между двумя странами".

29 августа Салливан встретился с Си Цзиньпином. Глава КНР заявил, что Пекин привержен стабильным отношениям с Вашингтоном. "В этом меняющемся и неспокойном мире странам нужны солидарность и координация... а не отчуждение или регресс", – сказал он.

Салливан со своей стороны подчеркнул, что Байден привержен делу предотвращения конфликтов и ожидает возможности побеседовать с китайским лидером в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил о последствиях продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы России. Он также обсудил провокационные действия КНР и ситуацию в секторе Газа.

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