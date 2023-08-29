США и союзники хотят предоставить Украине долгосрочную военную помощь – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена и европейские союзники разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине. Это делается для того, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить на поле боя.

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Также такая помощь поможет убедить Кремль в том, что западная поддержка Киева не ослабнет. Об этом сообщает Wall Street Journal.

США, Великобритания, а также около 18 стран, не входящих в G7, среди которых Нидерланды, Швеция и другие европейские страны, подписались под обязательством группы оказывать долгосрочную помощь Украине.

Западные партнеры хотят быть уверены в том, что Украина будет достаточно сильна в будущем, чтобы сдержать РФ от повторного нападения.

Партнеры также ищут способы зафиксировать обещания поддержки и ограничить возможности будущих правительств отступить от них. Причиной этого является опасение, например, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США даст ему возможности сократить объемы помощи.

Напомним, 26 августа издание The Guardian опубликовало новость о том, что Залужный провел секретное совещание с представителями НАТО. Оно, по данным СМИ, прошло на украинско-польской границе. Целью совещания была необходимость перезагрузки военной стратегии Украины.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника заявило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил чиновников США, что украинские силы находятся на пороге прорыва фронта.