США и союзники провели тайную встречу с Украиной в Саудовской Аравии, речь шла о мирном плане – Bloomberg

В прошлом месяце состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга в Саудовской Аравии, чтобы попытаться сплотить вокруг поддержки Украинской формулы мира. Встреча состоялась 16 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники, знакомые с этим вопросом. Издание отмечает, что ранее эту встречу не разглашали.

Эта встреча последовала за более масштабными, разглашенными собраниями, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить Украину и ее союзников.

Секретность ее частично была направлена на то, чтобы страны-участники чувствовали себя более комфортно. По словам самих участников, меньший формат позволил провести более свободную и более откровенную дискуссию по поводу украинской формулы мира, а также принципов взаимодействия с РФ в будущем.

Небольшой прогресс

На тайной встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса не добились.

К ней присоединились чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции. Другие крупные страны глобального Юга, в частности Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей. В то же время Пекин рассматривается многими странами-участницами как ключ к влиянию на Москву и, по их мнению, именно китайская делегация могла бы повлиять на Россию, учитывая тесные связи между этими странами.

По словам источников издания, в ходе встречи Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться странам Юга, призывающим вести переговоры с Россией.

Киев и его союзники из G7 подчеркнули, что для справедливого мира следует уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. В то же время, они отметили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, ведь он не продемонстрировал никаких признаков серьезного желания вести переговоры по сути и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США заверили, что согласуют следующие пакеты помощи.

Следующие шаги

Украина и ее союзники запланировали очередную встречу расширенной группы. Она должна состояться в Швейцарии на следующей неделе в канун Всемирного экономического форума в Давосе. На встречу планируют пригласить более 100 стран. Предыдущие сессии проходили в Копенгагене, Джидде и Мальте в прошлом году.

Киев хочет провести саммит лидеров по мирному плану в начале этого года и использовать его в качестве основы для любых будущих переговоров с РФ. Некоторые страны считают, что саммит на уровне лидеров в ближайшие месяцы преждевременный, тогда как другие хотят немедленно вовлечь Россию в этот процесс.

Издание напоминает, что Путин неоднократно заявлял, что война в Украине прекратится только на его условиях, включающих признание оккупированных территорий, отставку украинского правительства и масштабное уменьшение обороноспособности государства.

"Мир наступит, когда мы достигнем своих целей. Это означает денацификацию, демилитаризацию Украины и ее нейтральный статус", – заявил российский диктатор на так называемой прямой линии в конце 2023 года.

Ключевым пунктом Украинской формулы мира является вывод российских войск с территории Украины. Другие пункты включают в себя возвращение депортированных детей и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Все участники дискуссии в Эр-Рияде признали право Украины на самооборону и согласились с необходимостью соблюдения ключевых принципов ООН, в частности, уважения к территориальной целостности государств и международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, Конгресс США вернулся с каникул и украинский вопрос военной помощи может решиться в феврале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!