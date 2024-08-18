Можно не сомневаться в том, что военные аналитики ведущих стран мира рассматривают войну в Украине с самых разных точек зрения и некоторые из них не всегда очевидны. Скорее всего, специалисты внимательно следили за тем, что в критической ситуации способна выжать россия из своих технологий и достижений военных инженеров.

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Ведь очевидно, что именно во время войны в ход пускаются и эти резервы. Проще говоря, воюющая сторона показывает все, на что она способна. Ранее мы писали о том, как Германия была вынуждена применить совершенно новые технологии в строительстве подводных лодок и к чему это привело. Нечто подобное должна была показать и россия, она и показала всё, что могла.

Когда ей стало совсем душно, она пустила в ход свои "Кинжалы" и ещё несколько наработок, которые себя не вполне оправдали. И тут дело не только в том, что именно было выложено на стол, а в том, каков предел резервов технологии и наработок вообще. Теперь всем понятно, что по большинству позиций современных вооружений россияне отстали от Запада на поколение, а то и на два. Даже широкомасштабная, интенсивная война не привела к тому, что москва вытащила из глубокого резерва что-то совершенно необычное, о чем никто не догадывался. Все что могла, она уже показала.

Думаю, что американцы многое отдали бы за то, чтобы увидеть Китай точно в такой ситуации, когда он вышел на предел и показал все, что ему удалось создать в области современных вооружений. С другой стороны, большинство вооружений, которые имеют народно-освободительное армия Китая, имеют совковую ДНК. Так или иначе, в системах вооружений используются те же концепции, что демонстрирует и россия. Понятно, что китайцы привнесли много нового, но опять же, из тех разработок, которые Западу хорошо известны.

Такая осведомлённость о китайских вооружениях необходима потому, что на уровне доктрины Китай начал продвигать идею запретных зон для самолётов и кораблей других стран. При этом, на такие зоны он явно распространяет пределы своих границ или территориальных вод. Он все более вольно трактует эти понятия. Происходит это потому, что в какой-то момент в Пекине решили, что способны силой оружия обеспечить зону поражения любых воздушных надводных и подводных целей на расстоянии в сотни километров от своих берегов.

Там сделали ставку на свои гиперзвуковые ракеты, которые, по идее, должны поражать авианосцы США на расстоянии, когда самолёты авианосца, ещё не могут достать своим оружием китайские активы. Долгое время китайская и российская пресса писали о том, что новейшее самолёты F-35С, которые должны заменить на авианосцах самый массовый палубный самолёт F-18, имеют слишком малую дальность полёта для того чтобы оперировать с расстояния, куда добивают их гиперзвуковые ракеты.

Но война в Украине показала, что гиперзвуковые ракеты с явно совковым ДНК не являются ультимативным оружием для современных зенитных средств США. Если бы Путин так бездарно не разбрасывался своими "Кинжалами", что большая часть их оказалось сбитой и некоторые почти целые образцы уехали в США, то угроза звукового оружия все ещё не была бы обесцененной. А теперь этот вопрос закрыт. Но это ещё не всё, похоже на то, что месяц назад Штаты продемонстрировали противоядие, которое в Пекине никто не ожидал.

Согласно изданию Naval News, в ходе учений ВМФ США RIMPAC 2024 впервые была использована штатная дальнобойная ракета класса воздух-воздух, которая имела рабочее название SM-6 (ALC) или (Air Launched Configuration). Возможно, кому-то начальная аббревиатура покажется знакомой и действительно это – модификация очень удачной зенитной ракеты SM-6 или Standard Missile 6. Она используется как в наземных, так и в морских платформах для поражения воздушных целей на больших расстояниях. Но в данном случае, она доработана для того, чтобы её можно было применять с воздушных платформ и теперь она получила собственный шифр AIM-174.

Как сообщает издание, речь уже не идёт об испытательных запусках ракеты. Ею отрабатывалась настоящая, хоть и учебная цель. Сообщается о том, что скорее всего, ракета находится в начальной оперативной готовности (IOC) в эскадрильях Super Hornet усовершенствованного авиакрыла CVW-2, прикрепленных к авианосцу USS Carl Vinson (CVN-70). То есть, на сегодня точно известно, что уже произведена интеграция этих ракет для палубных многоцелевых истребителей F/A-18E/F ВМС США.

Здесь важно то, что США играли роль догоняющих среди союзников и противников, производителей сверхдальнобойных ракет класса "воздух-воздух" (BVRAAM). В качестве примера уже принятых на вооружение ракет, можно привести европейский "Метеор", российскую Р-37М (AA-13 "Axehead"), китайскую PL-15 (CH-AA-10 "Abaddon") и PL-21 (CH-AA-X-12). Видимо, отсутствие ракеты, способной действовать на сверх дальних расстояниях и дало возможность Китаю так распушить хвост.

На самом же деле, США велись разработки таких ракет сразу несколькими компаниями, просто AIM-174 оказалось самой первой потому, что для неё производство не нужно создавать новые линии, подводить новую логистику и прочее. Эта ракета производится при тех же условиях, что и давно находящаяся в серии SM-6. А между тем, компания Lockheed Martin находится на финальной стадии разработки своей ракеты этого же класса AIM-260 JATM. Пока сложно сказать, как эту ракету примут военные, но первая уже поставлена на вооружение и как видно применяется в ходе учения.

Как мы знаем, американские производители вооружений традиционно занижают характеристики своих изделий, предоставляя публичную информацию. Делается это для того, чтобы противник как можно дольше не знал предельных возможностей конкретного оружейного комплекса. И наоборот, лапти всегда завышают возможности своего оружия, что показала война в Украине. Практически все оружие, которое расписывалось как непобедимое, высокоточное, дальнобойное и неуязвимое, оказалось чем-то другим. Все мы помним о том, как они расписывали свой знаменитый ЗРК С-400, особенно по части его дальности, и что с этими комплексами произошло на самом деле. Так вот у американцев все наоборот.

Для публики предоставлена информация о дальности, и согласно открытым данным, это около 200 морских миль, и если перевести это в километры, то получится 370 км. С учётом традиционной скромности американцев, можно предположить, что на самом деле, эта ракета способна действовать на расстояниях 400+ километров. И это очень тревожная новость как для лаптей, так и для китайцев. Ведь если американцы заявили 200 миль, то можно не сомневаться, что ракета отработает как положено именно на таком расстоянии, а то и больше. При этом, конечно же, становится вопрос о целеуказании на таком расстоянии. Но если ракета уже принята на вооружение, то при принципиально этот вопрос уже решен.

Обозреватель издания говорят о том, что применение таких ракет воздушных платформ, безусловно повышает их возможности и в первую очередь – дальность. В таком случае, палубная авиагруппа получает инструменты, которыми может действовать уже на таком расстоянии, где может достать китайцев, не входя в опасную зону. А это полностью меняет рисунок игры на Тихом океане. Тем более, это неприятно лаптям. Ведь если такая ракета однажды появится на вооружении наших ВВС, то самолёты противника можно будет сбивать даже в московской области. И лаптям этому уже нечего противопоставить.