США не собираются втягиваться в непрямой вооруженный конфликт с Россией – Госдеп

США не намерены вовлекаться в вооруженное противостояние с Россией, в частности, сбивать над Украиной вражеские дроны и ракеты. В то же время в Вашингтоне утверждают, что продолжат прилагать усилия для усиления международной поддержки ВСУ.

Соответствующее заявления сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. 16 апреля он выступил на брифинге перед журналистами.

"Мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией", – сказал чиновник. По его словам, присутствие американских самолетов в небе над Украиной для реагирования на российские обстрелы означало бы именно такое противостояние.

"Мы не собираемся втягиваться в косвенный вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это четко понять", – продолжил Миллер.

Он сослался на угрозу Третьей мировой, если бы между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией вспыхнул военный конфликт. Однако, по словам Миллера, Вашингтон "полностью отдан" поддержке украинской обороны.

Представитель Госдепа утверждает, что администрация Джо Байдена доказала эту преданность. В нынешней ситуации, когда США перестали поставлять помощь Украине, Миллер обвинил американский Конгресс.

"И если вы хотите задать вопрос о том, что мы можем сделать еще, он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов", – сказал чиновник. Он добавил, что надеется на позитивное решение Палаты представителей.

Как писал OBOZ.UA, США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как делали это для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!