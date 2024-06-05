США никогда не устанавливали для Украины ограничений по сбитию самолетов на территории России, – Кирби

Украина никогда не имела ограничений со стороны США на сбитие российских самолетов, представлявших для нее угрозу. Даже если они были не в украинском воздушном пространстве.

Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он не смог подтвердить первое применение Украиной американского оружия через границу с Россией, поскольку Штаты "не в состоянии повседневно знать, во что именно украинцы стреляют".

"Я могу сказать вам, что они (украинцы - ред.) понимают наставления, которые им дали", –заверил Кирби.

Также он подчеркнул, что Вашингтон никогда не ограничивал Киев в сбитии вражеских самолетов, представляющих угрозу.

"Никогда не существовало ограничений на сбитие украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, представляющие угрозу", – отметил Кирби.

Напомним, демократы Конгресса США призвали снять все ограничения на использование Украиной американского оружия в противостоянии российским захватчикам. Конгрессмен-демократ Тед Лиу добавил, что в Крыму, являющемся частью Украины, украинцы уже эффективно применяют ракеты большой дальности, чтобы уничтожить российскую военную технику.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Кирби предположил, что разрешение Силам обороны Украины бить вооружением США по территории России может быть расширено. Это будет зависеть от ситуации в поле боя.

– Американские издания сообщили, что частичное разрешение США на удары по РФ переданным оружием осложнит наступление оккупантов на Харьковщине, но вряд ли кардинально изменит ситуацию на поле боя. Теперь войска Украины, в частности, смогут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по пунктам сбора, составам БК, логистическим центрам и вести контрбатарейный огонь по ту сторону границы.

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