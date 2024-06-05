Демократы в Конгрессе США призвали снять все ограничения на использование американского оружия против России

Демократы Конгресса США надеются, что все ограничения на использование Украиной американского оружия в противостоянии российским захватчикам будут сняты. В частности, об этом сказал конгрессмен-демократ Тед Лиу.

Об этом сообщает Voice of America. "Я надеюсь, что ограничения будут сняты. Я поддерживаю двухпартийное письмо, направленное нашим Комитетом по разведке именно по этому поводу, и мы видим, как Украина начинает лучше использовать это оружие, особенно в Крыму", – заявил он.

Лиу добавил, что в Крыму, который является частью Украины, украинцы уже эффективно применяют ракеты большой дальности, чтобы уничтожить российскую военную технику.

Тем временем лидер демократов в Палате Представителей Пит Агиллар заявил, что администрация президента США работает над предоставлением Украине инструментов, необходимых "для ведения войны и победы в войне".

"Администрация Джо Байдена и Совет по нацбезопасности работают со своими украинскими союзниками, чтобы предоставить им инструменты, ресурсы и полномочия, необходимые для ведения войны и победы в войне. Я верю, что эти разговоры проходят, и что администрация Байдена берет на себя инициативу", – сказал он.

Агилар добавил, что если есть дополнительные полномочия, в которых нуждается Украина, то она должна работать с Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

"В частности, с сопредседателем этого комитета Грегори Миксом и главой Майклом Макколом...Эти два законодателя имеют опыт совместной работы над важными вопросами, и я верю, что это будет способствовать необходимым разумным и действенным решениям", – уточнил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы. Запускать ракеты большой дальности по России, такие как ATACMS, все еще запрещено.

– В то же время в администрации американского президента Джо Байдена предположили, что разрешение Силам обороны Украины бить вооружением США по территории России может быть расширено. Это будет зависеть от ситуации на поле боя.

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