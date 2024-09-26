США объявили о еще одном пакете помощи Украине на $2,4 млрд: что в него войдет

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,4 миллиарда долларов. Это уже двадцать первый пакет помощи нашей стране от администрации Байдена.

Видео дня

Об этом сообщили одновременно в Пентагоне и Белом доме. Причем в соответствующем меморандуме Байдена речь идет о сумме в 5,55 миллиарда долларов "на нужды Министерства обороны, а также на помощь Украине".

Как отметили в Минобороны США, пакет "обеспечит Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотные авиационные системы и боеприпасы класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины".

Вооружение предоставляется Украине в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины USAI. То есть, оружие будут отдельно закупать у производителей, а не будут предоставляться из американских запасов.

В новый пакет, в частности, вошли:

боеприпасы и поддержка для украинских систем ПВО;

боеприпасы класса "воздух-земля";

беспилотники и компоненты поддержки украинского производства беспилотников;

оборудование для борьбы с беспилотниками;

беспилотные надводные суда;

оборудование защищенной связи;

оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и связанных с ней коалиций, чтобы обеспечить поддержку, необходимую Украине для победы в войне", – заверили в Минобороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в указанный пакет помощи США включат дополнительную батарею ПВО Patriot и большое количество ракет Patriot.

Напомним, план победы, привезенный Зеленским в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!