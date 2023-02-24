США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд: какое оружие получат ВСУ

В годовщину начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, США объявили о новом пакете военной помощи Украины на 2 млрд долларов. Вооружения, которые в него войдут, будут поставлены не из запасов Пентагона, их специально для Украины произведут американские оружейные компании.

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Новый пакет включает в себя артиллерийские снаряды и ракеты для установок HIMARS, беспилотники и средства противодействия БпЛА, оборудование для разминирования и защищенную связь. Об этом заявили в Пентагоне.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет на общую сумму 2 млрд долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – отмечено в официальном заявлении Пентагона.

В частности, Соединенные Штаты выделяют дополнительные беспилотные авиационные системы и средства обнаружения противодействия беспилотникам, а также средства радиоэлектронной борьбы. Украинские воины получат критически важные запасы боеприпасов для артиллерийских и высокоточных огневых средств, которые укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.

Так, в новый пакет помощи войдут:

• Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS;

• Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

• Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

• БПЛА CyberLux K8;

• тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600;

• БПЛА Altius-600;

• БПЛА Jump 20;

• оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

• оборудование для разминирования;

• защищенное вспомогательное оборудование связи;

• финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Все эти вооружения не будут извлекаться из запасов Пентагона, Вашингтон намерен заказать их производство у американских компаний. Передачу уже хранящихся на складах в США вооружений и боеприпасов можно было бы совершить достаточно быстро, тогда как в принятом варианте поставки займут больше времени. Однако, как пишет издание CNN со ссылкой на источники, такой подход свидетельствует о "более долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом с Россией".

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности столько времени, сколько потребуется", – заверили в Пентагоне.

Напомним, за несколько дней до этого США объявили об очередном пакете помощи для Украины на 450 млн долларов. В него среди прочего вошли дополнительные боеприпасы HIMAR и Howitzer, противотанковые ракеты Javelin и радары наблюдения за воздушным пространством.

О выделении этой помощи объявили в день, когда президент США Джо Байден совершил визит в Украину и посетил Польшу.

"Год назад мир готовился к падению Киева. Ну, я только что вернулся из Киева и могу сказать, что Киев стоит крепко. Киев стоит гордо... и, самое главное, он стоит свободно", – сказал американский президент во время выступления в Польше.

Байден также уверил, что США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором и анонсировал усиление помощи.

"Мы не устанем поддерживать Украину, свободные люди никогда не будут жить в неволе", – сказал при этом американский президент.