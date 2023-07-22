США объявят о новом пакете помощи Украине на $400 млн: что в него войдет

В администрации американского президента Джо Байдена намерены объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении на около $400 млн – артиллерии, наземной технике, ракет для систем противовоздушной обороны.

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Об этом сообщило издание Reuters с ссылкой на три источника среди американских чиновников. По словам собеседников издания, Вашингтон объявит о новой помощи Украине для контрнаступления армии страны на фронте 25 июля.

В этот пакет не войдут кассетные боеприпасы. Ранее Вашингтон отправил Силам обороны Украины улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM) – кассетный боеприпас, выпущенный из 155-миллиметровой пушки Howitzer.

По словам американских официальных лиц, в пакет включены несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые средства, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Ранее стало известно, что инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украины вооружения и военной техники. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон уже через несколько недель приступит к обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

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