США передадут Украине еще 190 бронемашин MRAP: для чего предназначены

Американское правительство выделило 190 бронированных машин MRAP для ВСУ, которые будут применены для контрнаступления. Эта техника обладает функцией противоминной защиты, поэтому может быть использована и для эвакуации мирного населения из зон наибольшей боевой активности.

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Об этом сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк в социальной сети Х (ранее Twitter). Она отметила, что инициатива передачи этих БТРов принадлежит заместителю государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

"Соединенные Штаты предоставят 190 MRAP, чтобы позволить отважным сотрудникам правоохранительных органов Украины защищать гражданское население, особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", – указала дипломат.

Отметим, что MRAP специально созданы для защиты экипажа от взрыва на самодельных взрывных устройствах (СВП), минах и от засад (стрелкового оружия). Защита обычно обеспечена только для экипажа: все, что находится "извне", в том числе моторный отсек, либо не имеют защиты вообще, либо защищены слабо. Эта особенность позволяет выдерживать подрыв достаточно мощных СВП за счет легкого разрушения внешних отсеков и узлов с минимизацией передачи воздействия на жилой модуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Канада передала Украине партию бронемашин Senator. Эта техника предназначена для разных задач, в частности для транспортировки личного состава и эвакуации раненых. Также есть возможность установить на нее оружие.

А три европейских партнера Киева – Нидерланды, Бельгия и Люксембург – поставили нашей армии гусеничные бронетранспортеры M113 для поддержки контрнаступления. Эти БТРы выделят из промышленных запасов союзников и обеспечат ремонт техники.

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