США передали Украине конфискованное у Ирана оружие и боеприпасы: что происходит

Соединенные Штаты Америки в начале апреля передали Украине тысячи автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Также украинские воины получили более полумиллиона патронов калибра 7,62 мм.

Переданное вооружение было изъято в начале января 2023 года с корабля, которым боевики Корпуса стражей Исламской революции Ирану передавали его йеменским хуситам: судно было перехвачено в Оманском заливе ВМФ США. Подробности со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) пишет "Милитарный".

Согласно сообщению CENTCOM, оружие в Украину было передано 4 апреля. Украинские военные получили более 5 тысяч автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых гранатометов, а также свыше 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

"Это достаточно материальных средств, чтобы оснастить одну украинскую бригаду стрелковым оружием. Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России", ––говорится в сообщении.

Речь идет об оружии, которое в нарушение резолюции 2216 г. Совета Безопасности ООН КСИР передавал хуситам в Йемене. Чтобы скрыть поставки оружия, его перевозили на гражданских кораблях. Одно такое судно американские военные перехватили в Оманском заливе 15 января 2023 года.

"CENTCOM стремится работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы противостоять потоку иранской смертоносной помощи в регионе всеми законными средствами", – отметили в Центральном командовании США.

Почти год понадобился американскому правительству для того, чтобы обрести право собственности на конфискованное оружие. Достичь этого удалось лишь 1 декабря – путем гражданских исков Министерства юстиции США о конфискации против Корпуса стражей Исламской революции (КИР) Ирана.

"Милитарный" добавляет, что подобная передача конфискованного оружия и боеприпасов осуществляется не впервые. Так, в октябре прошлого года Штаты передали ВСУ около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм.

"Раньше было непонятно, как юридически будет оформлена передача вооружений, поскольку ООН требует, чтобы захваченное оружие было уничтожено или складировано. Администрация президента США несколько месяцев размышляла над тем, как законно передать Украине оружие, хранящееся на объектах CENTCOM по всему Ближнему Востоку ", – добавляет "Милитарный".

Напомним, что Украина может получить тысячи конфискованного иранского оружия и патронов от США, сообщалось еще в начале октября 2023 года. Решение обосновывалось тем, что подобная передача может помочь частично устранить острую нехватку оружия, с которой сталкиваются ВСУ, которые как тогда, так и по сей день ожидают дополнительных денег и техники от США.