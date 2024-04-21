США планируют отправить в Украину дополнительных военных советников - Politico

Соединенные Штаты склоняются к решению отправки на помощь в Украину дополнительных военных советников. О такой возможности рассказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

"В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в Украине в соответствии с изменением условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления ODC, Офиса оборонного сотрудничества при посольстве", – цитирует Politico слова Райдера.

"Это является последним доказательством американской приверженности Украине, поскольку Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте", – считает издание.

Спикер Пентагона особо подчеркнул, что эти советники не будут выполнять боевые задачи, а лишь "будут предоставлять консультации" и "будут поддерживать украинское правительство и защитников". Он отказался назвать конкретную дату и количество, на которое увеличат персонал ODC. При этом Райдер сослался на соображения безопасности.

В свою очередь, издание, ссылаясь на неназванные источники, предположило рост числа американских военных в Украине на 60 человек. Из них только один-два, может три человека будут "предоставлять консультации". Другие будут задействованы в логистике военной помощи и в вопросах технического обслуживания предоставленного США военного оборудования.

По словам источников, увеличение контингента ODC понадобилось из-за принятия Палатой представителей законопроекта о военной помощи Украине. После соответствующего решения в Сенате и подписи президента США в Украину снова будет идти американская военная помощь и, очевидно, ее будет больше, чем раньше.

ODC состоит из персонала Министерства обороны. Но Офис является частью американского посольства. Он выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, но исключительно небоевые.

Как сообщал OBOZ.UA, американская Палата представителей 20 апреля провела голосование по дальнейшему оказанию помощи Украине и поддержала соответствующий законопроект. "За" – 311 голосов. После того, как время для голосования подошло к концу, сторонники Украины в Палате представителей начали аплодировать и скандировать "Ukraine!".

Документ предусматривает финансирование 60,8 миллиарда долларов на помощь нашей стране.

В администрации Байдена уже заявили, что поставки военной помощи Киеву начнутся "сразу" после одобрения законопроекта с дополнительным финансированием. Президент США обещал подписать документ немедленно.

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