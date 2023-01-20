США посоветовали Украине подождать с наступлением на фронте и дождаться поставок западного оружия

Власти США посоветовали Украине дождаться получения последней партии военной помощи от Вашингтона и подождать, пока украинские военнослужащие не закончат военные учения. До этого времени, как считают в Штатах, ВСУ не следует начинать контрнаступление на армию государства-агрессоры России.

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Об этом, как пишет Reuters, в пятницу, 20 января, сказал чиновник Белого дома на брифинге. Он рассказал, что Вашингтон и Киев ведут переговоры относительно контрнаступления украинских сил.

В то же время, эти переговоры идут в контексте того, что воины ВСУ должны пройти соответствующие учения по пользованию современным вооружением от западных партнеров.

Также он отметил, что США пока придерживаются своей позиции не передавать украинской армии боевые танки Abrams. Чиновник объяснил это тем, что эта техника сложная в обслуживании и дорогая.

Отметим, что 20 января состоялась восьмая встреча стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн". В ходе встречи было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии.

Украина получит средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты. Однако не получит германских танков Leopard 2 или американских Abrams. Список вооружения, которое получит Украина – в материале.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал новые поставки оружия Украине и заявил, что сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков будут иметь огромное значение для Украины.

По его словам, новая военная помощь не только позволит украинцам обороняться, но и позволит начать собственные наступательные операции, чтобы вернуть оккупированные Россией территории.

Со своей стороны глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопрос с танками для Украины может быть решен до весны. Тогда, по его словам, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США на встрече "Рамштайн-8" призвал союзников "глубже копать" в своей поддержке Украины, поскольку "история наблюдает за нами". Он подробно рассказал о пакете военной помощи на сумму $2,5 млрд, о котором Вашингтон объявил накануне.

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