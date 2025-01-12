Знаю известную пословицу-присказку насчёт того, что, когда казалось, будто достигли дна, услышали стук снизу, но всё же рискну высказать надежду: каким бы ни был Трамп, хуже Байдена уже не будет.

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Ссылаясь на известную книгу известного Вудворда, пишут, что главные военные штабисты Штатов и мордора Милли и герасимов договорились между собой о том, что россия не будет применять ядерное оружие, если у неё не будет катастрофы на фронтах, причём этот разговор состоялся накануне возвращения Херсона.

Прямым следствием этой договорённости явилось то, что ВСУ были принуждены американцами дать российской армии свободно выйти из Херсона, не уничтожая её состава, то есть не допуская — согласно американским обязательствам — той самой катастрофы для мордорских войск, которые были почти полностью переброшены на Донбасс.

Демократ Трумэн в своё время говорил, что в войне Германии с ссср нужно помогать тому, кто в данный момент проигрывает, чтобы они убивали друг друга как можно дольше, демократ Клинтон вынудил Украину отказаться от ядерного оружия, а демократ Байден (кстати, вице- при демократе Обаме, приказавшем Украине сдать Крым) использовал спровоцированное таким образом отсутствие в Украине ядерного оружия для воплощения советов Трумэна.

Хуже такого отношения может быть только ядерная война, да и она скорее произойдёт при трусливых демократах, чем при непредсказуемом в своём ответе Трампе.