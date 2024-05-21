США принципиально хотят, чтобы Украина выиграла эту войну: в Госдепе сделали громкое заявление

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что стремятся к победе Украины и поражению страны-агрессора России в развязанной ею полномасштабной войне. Это принципиальная позиция государства.

С таким заявлением выступил спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 20 мая. Он отметил, что Вашингтон неоднократно подтверждал свою позицию не только словами.

В частности Миллер напомнил о том, что Штаты помогают Украине в сфере безопасности, передавая пакеты вооружения для борьбы с российскими оккупантами на поле боя.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что позиция Вашингтона четкая в плане того, что победа Украины сама по себе означает, что Россия проиграет эту войну.

"Я думаю, что наша позиция – кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого побежденным, – остается достаточно четкой уже более двух лет", – добавил Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин после 22-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что партнеры Украины будут продолжать добиваться того, чтобы страна имела контроль над своим небом. Это необходимо для того, чтобы защитить украинский народ от ракетных и дроновых атак России.

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